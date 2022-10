In einer Erklärung der Stewards hieß es, dass sich ein Teamvertreter bei den Stewards melden muss, um ein "ungenaues Selbstkontrollformular" zu besprechen. Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen Nasenstecker, den Hamilton in Singapur trägt.

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister war zuvor wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Schmuckverbot in der Formel 1 zu den Stewards vorgeladen worden.

Er hat während des gesamten Singapur-Wochenendes einen Nasenstecker getragen und behauptet, er müsse dies tun, weil ihm die Ärzte geraten hätten, ihn aus medizinischen Gründen nicht zu entfernen. Als Teil des Kontrollformulars muss jedes Team bestätigen, dass seine Fahrer keinen Schmuck tragen.

Es wird davon ausgegangen, dass das Mercedes-Formular besagte, dass Hamilton keinen Schmuck trug, da das Team zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, dass er ihn behalten würde. Da Hamilton also einen Nasenstecker trug, haben die Stewards entschieden, dass das Formular ungenau sein könnte.

FIA verhängt Strafe gegen Mercedes

Die FIA klärte den Vorfall jedoch kurz nach dem Qualifying auf, mit dem Urteil "no further action": "Wie in Artikel 31.1 des FIA-Formel-1-Sportreglements vorgeschrieben, reichte das Team vor dem ersten Rennen ein Selbstkontrollformular für Wagen 44 ein, in dem es erklärte, dass der Fahrer die Vorschrift, keinen Schmuck in Form von Körperpiercing zu tragen, einhalte", hieß es im FIA-Statement.

"Diese Erklärung war im Fall von Hamilton, der ein Nasenpiercing trug, das er nicht entfernt hatte, nicht korrekt. Der Teamleiter erklärte, dass dem Team nicht bekannt war, dass Hamilton ein Piercing trug. Bei neueren Veranstaltungen habe Hamilton das Piercing vor dem Wettkampf entfernt."

"Das Team nahm an, ohne bei Hamilton nachzufragen, dass er bei diesem Wettkampf die gleiche Prozedur befolgt hatte oder befolgen würde. Die Stewards erkennen an, dass der Fehler in der Erklärung in diesem Fall nicht vorsätzlich oder absichtlich war, aber er wäre nicht aufgetreten, wenn das Team vor dem Ausfüllen und Einreichen der Erklärung bei Hamilton nachgefragt hätte. Unter diesen Umständen verhängen wir gegen das Team eine Geldstrafe von 25.000."

Darum bekommt Hamilton keine Strafe

"Die Stewards haben Hamilton und den Teamvertreter angehört sowie Video- und Audiobeweise geprüft. Auf dem Filmmaterial war zu sehen, dass er während des Qualifyings ein Schmuckstück in Form eines Piercings (Nasenstecker) trug. Hamilton räumte diesen Umstand ein, erklärte aber, dass ihm seine Ärzte geraten hätten, es vorerst nicht zu entfernen."

"Auf Verlangen der Sportkommissare legte das Team Berichte eines Arztes vor, die Hamiltons Erklärung bestätigten. Die Sportkommissare konsultierten daraufhin den stellvertretenden Medizinischen Delegierten der FIA, Dr. Ian Roberts, der sich den medizinischen Bericht ansah und sich der darin enthaltenen Meinung anschloss."

Zu Beginn dieser Saison machte die FIA deutlich, dass sie ein Verbot für bestimmten Schmuck durchsetzen würde, das seit langem im Internationalen Sportkodex verankert ist, aber nie zuvor rigoros umgesetzt wurde.

