Sebastian Vettel hat das zweite freie Training zum Großen Preis von Ungarn in Budapest etwas überraschend gewonnen. Im strömenden Regen drehte der vierfache Weltmeister in 1:40,464 Minuten die schnellste Runde und lag damit 0,272 Sekunden vor Valtteri Bottas (Mercedes). Von den insgesamt 20 Fahrern waren nur 13 im zweiten Training angetreten – unter anderem verzichtete Lewis Hamilton.

Vettel, der nachmittags im Regen in 1:40,464 Minuten Bestzeit fuhr, eroberte in der Addition beider Durchgänge Platz sechs. Er lag dabei zwar 1,235 Sekunden hinter Hamilton, hatte aber zumindest die Nase im Vergleich mit seinem Teamkollegen Charles Leclerc (Monaco) auf Position sieben (+1,401) vorn. Es ist das bislang beste Trainingsergebnis in dieser Saison für Ferrari nach den beiden desaströsen Vorstellungen in Spielberg.

Bei nicht optimalen Witterungsbedingungen mit 18 Grad Celsius und leichtem Nieselregen schon am Vormittag gaben die Mercedes-Piloten auf dem kurvenreichen Kurs vor den Toren Budapests von Beginn an die Pace vor. Hamilton und Bottas wechselten sich an der Spitze ab und erwiesen sich als fleißige Rundensammler. Erst kurz vor dem Ende der 90-minütigen ersten Session kehrten die beiden endgültig an die Box zurück. Hamilton verzichtete dann auf das zweite Training am Nachmittag, Bottas fuhr mit knapp drei Zehntel Rückstand auf Vettel die zweitbeste Zeit im Regen.

