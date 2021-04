Publiziert 16/04/2021 Am 11:24 GMT | Update 16/04/2021 Am 11:24 GMT

"Ich wurde gefragt, ob ich nach Bahrain mit Lewis gesprochen habe. Das haben wir nicht, aber das haben wir auch nach keinem anderen Rennen", betonte Russell und stellte klar: "Wenn wir uns im Paddock treffen, dann würden wir sprechen."

Man habe sich auch in diesem Jahr schon den ein oder anderen Handschlag gegeben.

"So war es seit 2019 und im vergangenen Jahr vor Bahrain", stellte er klar. An der Beziehung habe sich also rein gar nichts verändert.

"Es gibt keine Probleme zwischen Lewis und mir", betonte Russell noch einmal.

