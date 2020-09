An der Spitze bot sich das gewohnte Bild. Nur Red-Bull-Pilot Max Verstappen konnte mit den Mercedes-Silberpfeilen mithalten, der Niederländer schob sich zwischen den Trainingsschnellsten Valtteri Bottas (Finnland) und Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien). Nur 83 Tausendstel trennten das Trio vor dem Qualifying am Nachmittag ( 15:00 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de ).

Das Wochenende auf Ferraris hauseigener Strecke ist für die Scuderia der 1000. Grand Prix in der Formel 1, die Italiener hoffen dort auf Besserung. Zuletzt hatte das Team auf den Highspeedkursen in Spa und Monza bitter enttäuscht, auf dem schnellen Kurvengeschlängel in der Toskana sollte der SF1000 zumindest etwas besser funktionieren. Das konnte bislang aber nur Leclerc nachweisen.