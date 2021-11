Wolff schwärmte bei "Sky": "Lewis ist total fokussiert. Der Löwe ist aufgewacht. Man hat am Samstag in Interlagos den Löwen geweckt. Er ist voll bei der Sache- brutal und kaltschnäuzig", meinte Wolff und fügte hinzu: "Das ist der beste Lewis, wir kennen das aus der Vergangenheit. Er ist voll da."

In Katar war Hamiltons Sieg aufgrund einer souveränen Vorstellung seinerseits nie ernsthaft in Gefahr.

Und auch im Rennen kontrollierte er das Geschehen von Beginn an.

Hamilton: Start gewonnen, Rennen dominiert

Es sei ein "ziemlich einfacher" Grand Prix gewesen, räumte Hamilton ein, und "recht einsam an der Spitze". Weiter meinte der Mercedes-Fahrer: "Natürlich genieße ich Rennen, in denen man sich nach vorne kämpft. Heute aber haben wir die Punkte gebraucht. Und ich bin wirklich dankbar für diese Punkte."

Erkämpft hat sich Hamilton diese Zähler im Prinzip schon am Start, als er sich gegen Pierre Gasly und Fernando Alonso durchsetzte. Dann gab es kein Halten mehr für den Rekordsieger der Formel 1. Oder in seinen Worten: "Es ging danach nur noch darum, vornewegzufahren."

Und das tat Hamilton, verwaltete seinen Vorsprung, ohne Verstappen auf P2 je in Schlagdistanz kommen zu lassen. Fazit: "Ich war nicht allzu sehr unter Druck. Ich habe das Rennen kontrolliert, kein Problem." Sein Mercedes W12 sei "wirklich stark" gewesen, die Teamleistung "solide" bei Auto und Boxenstopps.

"Die Jagd geht weiter"

Deshalb geriet Hamilton erneut ins Schwärmen: "Es ist eine fantastische Saison. Dass wir in dieser Phase zwei Siege in Folge einfahren können, ist ein großartiges Gefühl. Das bringt uns in eine gute Ausgangslage für die beiden noch folgenden Rennen. Es fühlt sich gut an. Und ich bin wirklich zufrieden mit dem Auto."

Doch Hamilton betont auch: Mercedes dürfe sich nicht allzu viel auf den Sieg im Katar-Grand-Prix einbilden. "Es ist ein gutes Gefühl, aber wir haben nicht die Zeit zum Feiern oder zum Ausruhen", meinte Hamilton. Sein Motto: "Kopf runter, die Jagd geht weiter."

