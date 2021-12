Die beiden Piloten kämpften bei der Formel-1-Premiere auf dem engen Kurs in Dschidda über mehrere Runden um die Führung, wobei ein Manöver von Verstappen besonders für Aufregung sorgte: Der Niederländer bremste auf einer Geraden direkt vor Hamilton ab und es kam zur Berührung, wobei der Frontflügel des Briten beschädigt wurde.

Ad

Bereits zuvor hatte es aufgrund zweier Crashs, darunter einer von Mick Schumacher , zwei Rennunterbrechungen gegeben. Vor dem Restart gab es dann zwischen Mercedes, Red Bull und der Rennleitung Verhandlungen über Verstappens Startposition.

Grand Prix von Saudi-Arabien Schumacher crasht in die Mauer - zwei Unterbrechungen in Dschidda VOR 2 STUNDEN

"Motorsport Total" fragte nach dem wilden Duell zwischen den beiden WM-Rivalen: "Herrscht jetzt Krieg?". Aus Sicht des Fachportals war das Rennen in Dschidda "das verrückteste Rennen aller Zeiten". Die "Bild" ließ das Fragezeichen direkt weg und sprach vom "WM-Krieg in der Wüste".

Auch international wird das Rennen natürlich heftig diskutiert. Die Pressestimmen zum spektakulären Großen Preis von Saudi-Arabien.

GP Saudi-Arabien: Pressestimmen aus Deutschland

Motorsport Total: "Emotionsgeladener Sieg für Hamilton in Saudi-Arabien. Herrscht jetzt Krieg? Jetzt eskaliert das WM-Duell in der Formel 1: Lewis Hamilton gewinnt in Dschidda vor Max Verstappen, aber darüber gibt's noch Diskussionen ... - Der erste Grand Prix von Saudi-Arabien wird als eines der verrücktesten Rennen aller Zeiten in die Geschichte der Formel 1 eingehen. Lewis Hamilton gewann auf dem Jeddah Corniche Circuit letztendlich souverän vor Max Verstappen. Damit ist ein packendes WM-Finale in einer Woche in Abu Dhabi angerichtet."

Bild: "WM-Krieg in der Wüste. Verstappen lässt Hamilton auffahren."

Sport 1: "WM-Titelkampf eskaliert! WM-Duell wird zum Psychokrieg"

Sport.de: "Hamilton siegt bei F1-Wahnsinn in Dschidda. WM-Fight mit Max Verstappen immer dramatischer."

Motorsport Magazin: "Drama in Saudi-Arabien: Hamilton gewinnt Skandal-GP. Lewis Hamilton gewinnt in Jeddah nach hartem Kampf mit Max Verstappen. Kollisionen und Strafen bestimmen das Rennen. Red Bull verliert in der WM an Boden."

GP Saudi-Arabien: Pressestimmen aus den Niederlanden

De Telegraaf: "WM-Kampf auf beispiellosem Höhepunkt. Verstappen und der siegreiche Hamilton liegen exakt gleichauf."

GP Saudi-Arabien: Pressestimmen aus Großbritannien

Sun: "ROWDY ARABIA Hamilton gewinnt den unglaublichen Saudi-Arabien-GP und zieht nach Punkten mit Verstappen gleich... und nur noch ein Rennen zu fahren. Hamilton geht nun punktgleich mit Verstappen in das letzte Rennen der Saison, während diese epische F1-Saison weitergeht. Die Nachwirkungen dieses dramatischen Rennens werden sich noch weiter ausbreiten, denn Hamiltons Jagd auf den achten Weltmeistertitel geht weiter."

Das könnte Dich auch interessieren: Hamilton siegt in Chaos-Rennen - Aufregung um Verstappen-Manöver

F1-Rennkalender für 2022: 23 Rennen sorgen für Rekordsaison

Grand Prix von Saudi-Arabien Verstappen crasht auf Bestzeitkurs: Hamilton gewinnt Qualifying-Krimi GESTERN AM 18:14