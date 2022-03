Insbesondere zwischen Charles Leclerc und Max Verstappen zeigte sich am Sonntagabend großer Respekt. Die beiden hatten einander auf der Rennstrecke mit harten Bandagen bekämpft, doch unmittelbar nach seiner Niederlage gegen den siegreichen Niederländer sagte der Ferrari-Pilot am Boxenfunk: "Well done to Max. That was nice."