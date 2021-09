Dies bestätigte das Team am Mittwoch. "Ich hoffe, dass sich Kimi schnell erholt und bald wieder im Cockpit sitzt", sagte Kubica, "aber ich freue mich darauf, in Monza zu fahren. Das ist eine unglaubliche Strecke, auf der ich 2006 mein erstes Podium geholt habe."

Der 36 Jahre alte Ersatzfahrer Kubica war am vergangenen Sonntag erstmals seit Dezember 2019 (Abu Dhabi) in einem Grand Prix zum Einsatz gekommen und hatte in Zandvoort Platz 15 belegt.

(SID)

