Einige Stunden später postete Lewis Hamilton dann ein Video aus dem Schnee, der Rekordweltmeister auf Langlaufskiern. Er habe eine Weile nichts von sich hören lassen, "ich bin in den Bergen und trainiere jeden Tag, richte meinen Geist und meinen Körper aus", teilt Hamilton mit und beschreibt ausführlich sein Trainingsprogramm.

"Und zusätzlich", so Hamilton, "wird gerade im Hintergrund viel gearbeitet, es ist viel in Bewegung". Er könne es kaum erwarten, seine Fans "irgendwann" in naher Zukunft wieder zu sehen.