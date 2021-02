Zwar relativierte Hywel Thomas, man habe "reichlich Pläne", um die Fragen und Probleme, die auf dem Prüfstand und in Simulationen aufgetreten sind, "zu lösen und zu beantworten. Ich bin mir sicher, dass wir für das erste Rennen bereit sein werden."

"In Brixworth ist eine Menge los", hatte Cowell damals erklärt. "Es gibt viele Verbesserungen an der ganzen Power-Unit, der ERS-Seite, der Verbrennungsmotorseite. Und wie immer hatten wir ein paar kleine Probleme, als wir alles zusammengestellt haben."

"In diesem Jahr kamen sogar noch ein paar zusätzliche Dinge hinzu. Wir mussten zum ersten Mal auf Regeländerungen reagieren, die unsere Prüfstandstunden einschränken. Deshalb kommt es auf jeden Prüfstandversuch an: Wir müssen sicherstellen, dass wir absolut produktiv sind, um während jeder Stunde so viel wie möglich über die Leistung und die Zuverlässigkeit der Power-Unit zu lernen."