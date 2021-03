Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff jagt mit Hamilton und Valtteri Bottas das achte Double aus Fahrer- und Herstellertitel. "Skepsis und Hunger treiben uns vor jeder Saison erneut an. Wir richten unseren Fokus in jedem Jahr neu aus", sagte der Österreicher.

Die Saison beginnt am 28. März in Bahrain, der Silberpfeil wird dann erneut nicht silbern sein: Wie schon 2020 ist der Mercedes überwiegend schwarz lackiert, das Werksteam will damit sein Engagement für Vielfalt und Integration unterstreichen.