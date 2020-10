Seit dem Rennen in Portimao am vergangenen Sonntag ist klar, dass Lewis Hamilton der erfolgreichste Formel-1-Pilot aller Zeiten ist - zumindest was die Siege angeht. Mit seinem 92. Erfolg hat er Michael Schumacher jetzt auch statistisch überholt, doch die Vergleiche zwischen beiden Piloten, wer denn nun der Bessere ist, dürften damit nicht aufhören.