Publiziert 11/04/2021 Am 09:52 GMT

"Michael ist ein Krieger. Für ihn geht es auch darum, seine Gegner mental zu zermürben und da ist auch der Teamkollege der Erste", wird Rosberg bei "sportschau.de" zitiert.

Einmal habe "Schumi" in Monaco das Dixie-Klo zugesperrt und Rosberg so an seinem Ritual gehindert, vor jedem Rennen noch einmal die Toilette aufzusuchen. "Da ging bei mir voll die Panik los", gestand Rosberg.

Dennoch denkt Rosberg nur positiv an die Zeit mit Schumacher zurück. "Es war ein unglaubliches Glück für mich, ihn als Teamkollege zu haben, weil ich unglaublich viel von ihm lernen konnte", sagte er.

