Michael Schumacher glaubt, dass der Sprung vom Formel-2-Boliden in den Formel-1-Renner vor allem physisch herausfordernd wird.

Körperlich werde er den Fokus "noch mehr auf den Nacken" legen, schilderte er nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi, wo er seinen ersten Einsatz in einem Freien Training absolviert hatte.

GESTERN AM 15:54

Die Nackenmuskulatur sei "der einzige Punkt", der in der kommenden Saison deutlich "mehr angesprochen" wird. Sein Training wird er in der Winterpause dahingehend umstellen. Mit welcher Zielsetzung wird er seine erste Saison als Formel-1-Stammfahrer in Angriff nehmen?