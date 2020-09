16 Saisonrennen gab es damals, und mit einer einzigen Ausnahme gab es immer mindestens eine Woche Pause zwischen den einzelnen Rennen. Zwischen dem vorletzten Grand Prix auf dem Nürburgring (27. September) und dem Finale in Suzuka (1. November) lag sogar mehr als ein Monat Pause. Trotzdem war Weltmeister Häkkinen am Ende der Saison ausgebrannt.

Im Podcast von "Autoport" erklärt er: "Wenn Fahrer die Meisterschaft gewinnen, dann drucken die Teams schon WM-T-Shirts, bevor man überhaupt gewonnen hat. McLaren hatte für mich schon vor meinem ersten WM-Titel eine Promotiontour organisiert. Ab dem Tag nach dem Grand Prix in Suzuka war ich einen Monat unterwegs - wie ein Rockstar!"

"Ich war an jedem Wochenende auf der Bühne und reiste jedes Wochenende um die Welt. Das war der härteste Moment", berichtet er und erklärt: "Ich wusste, dass ich Weltmeister war, und dass wir die Aufmerksamkeit von der ganzen Welt und unseren Partnern bekamen. Aber es hatte auch einen Nachteil für die physische Verfassung."

"Es gab jeden Abend Cocktails, und man war permanent auf Events. Ich verstehe das auch", sagt Häkkinen heute und erklärt: "Die Partner wollen die maximale Reichweite, weil sie eine Menge in den Erfolg von McLaren investiert hatten. Aber an einem Punkt wusste ich gar nicht mehr, in welchem Land wir überhaupt waren, als ich im Auto unterwegs zu einem Event war."