Laut den Gerüchten sollen neben dem Rennen in Monaco auch der Stadt-Grand-Prix in Baku/Aserbaidschan (6. Juni) sowie der Lauf in der kanadischen Metropole Montreal (13. Juni) von der Absage bedroht sein. Der geplante Saisonstart wurde aufgrund der Pandemie bereits verschoben, im australischen Melbourne soll statt am 21. März erst am 21. November gefahren werden. Das erste Rennen soll in Bahrain am 28. März stattfinden.