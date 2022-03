Die Trennung schien folglich nur eine Frage der Zeit zu sein. Auch der bisherige Hauptsponsor Uralkali, bei dem Mazepin-Vater Dimitri Anteilseigner ist, steht bei Haas vor dem Aus. Die Familie soll Staatspräsident Wladimir Putin nahestehen.

Auf dem Instagram-Profil des Formel-1-Piloten findet sich nach wie vor ein Bild von Vater und Sohn mit dem 69 Jahre alten Politiker. Dazu schrieb Mazepin im Oktober 2020: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Vladimir. Danke für alles, was Sie für den russischen Sport tun!"

Der Russe debütierte in der vergangenen Saison in der Formel 1, wurde aber von Beginn an von zahlreichen Fans und Experten überaus kritisch beäugt. Sein bestes Ergebnis fuhr der 23-Jährige im unterlegenen Haas in Aserbaidschan ein. Beim Großen Preis von Baku belegte er den 14. Rang. Im direkten Duell mit seinem deutschen Teamkollegen Mick Schumacher unterlag er allerdings deutlich.

Ersetzt wird Mazepin offenbar von Haas-Ersatzfahrer Pietro Fittipaldi, wie "Sky" berichtet. Der Schweizer Teamchef Günther Steiner hatte den Brasilianer kürzlich als "erste Option" für den Russen bezeichnet. Ein erstes Indiz: Am Donnerstagabend postete das Haas-F1-Team auf Instagram ein Foto von Fittpaldi bei seinem Einsatz in Sakhir 2020.

Nachfolger soll in Bahrain feststehen

Damals hatte Fittipaldi als Ersatz für den verletzten Romain Grosjean sein Debüt in der Königsklasse gefeiert. "Noch eine Woche, dann sind wir zurück auf der Strecke zum Pre-Season-Test in Bahrain", vermeldete der Rennstall. Der 25-Jährige ist der Enkel der Formel-1-Legende Emerson Fittipaldi. Der Brasilianer krönte sich 1972 und 1974 zum Formel-1-Weltmeister.

Allerdings kursiert auch der Name Antonio Giovinazzi durch das Fahrerlager. Der Italiener verlor zum Ende der vergangenen Saison seinen Sitz bei Alfa Romeo, wird ab dieser Saison dort durch den Chinesen Guanyu Zhou ersetzt.

Der 28-Jährige fährt seit dieser Saison in der FIA Formel E für Dragon/Penske Autosport, konnte in den ersten drei Rennen allerdings nicht überzeugen. Giovinazzi ist in dieser Saison neben Schumacher Ersatzfahrer bei Ferrari. Das Team aus Maranello stellt den Motor für Haas.

Bereits bei den anstehenden Testfahrten in Bahrain (10. - 12. März) in der kommenden Woche soll der neue Teamkollege von Schumacher im Cockpit sitzen.

