Grosjean knallte bei dem Unfall in die Leitplanken, und sein Haas ging in Flammen auf. Wie durch ein Wunder kam der 33-Jährige relativ glimpflich davon, zog sich aber Brandverletzungen an den Händen zu und musste operiert werden.

In dem Moment, als er von seinem Tod ausging, habe er an seine drei Kinder gedacht. Sein Gedanke wäre gewesen, dass sie nicht ohne ihren Vater weiterleben sollen.

Konkrete Erinnerungen an das Feuer seien erst nach und nach zurückgekommen. "Das Geräusch des Feuers kam erst nach zwei Wochen in mein Bewusstsein, dabei ist es doch so laut. Der Geruch des brennenden Karbons kam erst jetzt zurück. Das alles war in dem Moment nicht wichtig, mein Gehirn hat es ausgeblendet", sagte der 34-Jährige.