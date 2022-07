"Wie man schläft, wie und was man isst, wie und wann man reist oder Urlaub macht. Deswegen ist es ein Beruf, der mit viel Opferbereitschaft einhergeht - und das muss sich natürlich auch lohnen", sagte Mihambo.

Es müsse eine Rechnung sein, "die am Ende des Tages für einen selbst aufgeht. Sobald das nicht mehr der Fall ist, ist aufzuhören die einzig richtige Entscheidung."

Vettel hatte am Donnerstag vor dem Großen Preis von Ungarn in Budapest in einer Videobotschaft seinen Rücktritt zum Saisonende angekündigt