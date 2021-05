"Da die Teams weiterhin ihre Kosten im gesamten Betrieb reduzieren, ist es vernünftig, dass die Fahrergehälter, zusammen mit den drei höchstbezahlten Angestelltengehältern, letztendlich unter einen definierten Freibetrag fallen müssen", schrieb der US-Amerikaner Brown in einem offenen Brief auf der McLaren-Website.

"Die Erweiterung der Budgetobergrenze um eine definierte und geregelte Zuweisung für Fahrerkosten und die drei höchsten Gehälter wird alle wichtigen Leistungselemente einbeziehen und den Sport wirklich auf ein gleiches Niveau bringen", ergänzte der 49-Jährige.

Den Teams stünde es frei, die Gehaltsobergrenze zu überschreiten, allerdings müsse die Differenz dann aus dem Budget für den Rennbetrieb gedeckt werden. "Um unsere Zukunft zu sichern, müssen wir in allen Bereichen die Kosten für unseren Sport weiter senken", appellierte Brown an den Sport, die Teams und die Fahrer.

Mercedes-Pilot Bottas positioniert sich klar

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas zeigte sich von der Idee wenig begeistert: "Meine Gedanken dazu? Es hängt natürlich von den Zahlen ab, denn wir sind in einer Position, in der wir für Marketingzwecke großer Marken herhalten. In der Formel 1 nutzen sie unser Image. Am Ende sind die Fahrer die Stars der Show. Das hat einen Wert."

Generell gegen eine Gehaltsobergrenze für Fahrer will sich Bottas aber nicht aussprechen. "Es kommt wirklich auf den Schnitt an", sagte der Finne. "Was wäre das Maximum, ich kenne da keine Details. Offensichtlich gibt es bei allem eine Grenze."

"Der Sport spart Kosten und versucht, effizienter zu werden, was ich für gut halte und für die richtige Richtung in der heutigen Welt", sagte Bottas weiter. "Sicherlich gibt es eine Grenze, aber ich habe keine weiteren Details. Daher ist es schwer, mehr darüber zu sagen." Zuletzt war ein Betrag von 30 Millionen Dollar im Gespräch.

