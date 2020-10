In Deutschland hatte Lewis Hamilton seinen siebten Saison- und 91. Formel-1-Sieg eingefahren, weshalb der aktuelle Weltmeister in der ewigen Tabelle mit Michael Schumacher gleichgezogen ist. Bottas kommt in der aktuellen Saison nur auf zwei Siege und musste am Nürburgring seinen ersten Ausfall der Saison verkraften, der ihn weit hinter seinen Mercedes-Teamkollegen zurückwarf.