Toto Wolff nimm nach Istanbul Stellung: "Valtteri hat das Rennen in der Türkei kontrolliert und noch dazu die schnellste Runde erzielt." Auf einer Skala von eins bis zehn würde er diese Leistung als "zehn" einstufen, sagte Wolff.

Wenn es Bottas nun gelinge, an diese Leistung anzuknüpfen, dann "kann er eine entscheidende Rolle in der Konstrukteurswertung spielen und auch Lewis [im WM-Duell gegen Max Verstappen] unterstützen. Denn in der Türkei hat einzig Valtteris Leistung dafür gesorgt, dass Max nicht noch acht Punkte mehr holen konnte."

Verstappen hatte in Istanbul P2 hinter Bottas belegt, nachdem er im Rennen nie dazu in die Lage gekommen war, eine Attacke auf Bottas zu fahren. Das schiebt Wolff auch darauf, dass Mercedes in der Türkei "besonders konkurrenzfähig" gewesen ist mit dem W12.

Formel 1 Aston Martin gesteht Strategiefehler: Szafnauer nimmt Vettel in Schutz VOR 18 STUNDEN

"Ich denke, wir haben jetzt ein richtig gutes Paket", erklärte der Formel-1-Teamchef weiter. "Und wenn es die Strafversetzung von Hamilton nicht gegeben hätte, dann hätten wir gute Chancen auf einen Doppelsieg gehabt."

Er schaue daher "vorsichtig optimistisch in die Zukunft", so Wolff. "Ich glaube aber: Die Fahrerwertung bleibt offen bis zum Schluss." In der Konstrukteurswertung führt Mercedes etwas deutlicher vor Red Bull. 2021 sind noch sechs Grands Prix zu fahren.

Das könnte Dich auch interessieren: Zoff bei Alfa: Giovinazzi verweigerte Platztausch mit Räikkönen

Unfassbare Marke: Hamilton erzielt seinen 100. F1-Rennsieg

Formel 1 Formel 1: Williams-Rennstall will bis 2030 klimapositiv werden VOR 19 STUNDEN