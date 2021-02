Das verflixte siebte Jahr wird es für die Formel E und die vier deutschen Piloten gewiss nicht werden - immerhin geht es in der neuen Saison erstmals um eine WM-Krone. Die oft belächelte Elektro-Rennserie ist vom Weltverband FIA aufgewertet worden. Zwölf Teams wollen nach ganz oben, darunter die deutschen Vorzeige-Autobauer Mercedes, Audi, BMW und Porsche. Im Falle von Audi und BMW muss man allerdings sagen: noch.

Audi Sport ABT Schaeffler, mit 43 Podiumsplätzen das bisher erfolgreichste Team der Serie, wird es 2022 in dieser Form nicht mehr geben. Dann will Audi, das bereits aus der DTM ausgestiegen ist, bei der Rallye Dakar mit einem "innovativen Prototyp" starten.

28/01/2021 AM 16:14

Die Protagonisten konzentrieren sich sowieso auf das Sportliche, wenn am Freitag in Diriyah/Saudi-Arabien (18:00 Uhr live bei Eurosport mit Joyn+) das erste Nachtrennen der Elektroserie steigt.

Der Rennkalender ist bislang allerdings nur bis Juni geplant, Fragezeichen stehen unter anderem hinter einem Rennen am Traditionsstandort Berlin. In der Pandemie fährt die Formel E auf Sicht und will notfalls WM-Läufe spontan vergeben.