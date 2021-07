Formel E

Formel E in New York: Sam Bird siegt souverän für Jaguar im Street Circuit von Brooklyn

Highlights des zweiten Rennens der Formel E in New York: Sam Bird fährt souverän im Jaguar von der Pole zum Triumph im Street Circuit von Brooklyn. Mitch Evans verliert den Podestplatz, weil er die Mauern von New York berührt. Maximilian Günther, Sieger des Rennens am Vortag, konnte nicht an seinen Erfolg anknüpfen.

00:02:23, vor einer Stunde