Formel E

Maximilian Günther nach Sieg überglücklich: "Hab' das Rennen einfach heimgefahren"

Maximilian Günther hat seinen ersten Saisonsieg in der Formel E eingefahren. Der 24-jährige BMW-Pilot setzte sich am Samstag beim ePrix in New York gegen den Franzosen Jean-Eric Vergne (Techeetah) durch. Im anschließenden Interview zeigte sich Günther überglücklich.

00:00:50, vor einer Stunde