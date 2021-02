"Wir wussten, dass es nicht einfach wird. Man muss auch mal solche dreckigen Spiele gewinnen", sagte 96-Torjäger Marvin Ducksch am "Sky"-Mikrofon: "Es sind noch 15 Spiele. Unser Fokus geht erst mal auf das Derby gegen Braunschweig. Aber alles ist möglich."

Hannover war bei winterlichen Verhältnissen die bessere Mannschaft. 96 hätte spätestens in der 34. Minute in Führung gehen müssen, als Ducksch am Fünfmeterraum unbedrängt zum Kopfball kam. Der Angreifer platzierte die Kugel aber zu zentral, Philipp Kühn im VfL-Tor rettete.