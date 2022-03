"Wir sind in der Phase der Saison angelangt, in der die großen Entscheidungen fallen. Die Überzeugung, dass unser avisiertes Ziel, der Aufstieg in die Bundesliga, in der bestehenden Konstellation noch eine ausreichend hohe Wahrscheinlichkeit besitzt, hatten wir nicht mehr. Wir sind deshalb der Meinung, dass das Team im Saisonfinale einen neuen Impuls benötigt", sagte Sportdirektor Rouven Schröder.

Der Mannschaft mangele es seit Jahresbeginn "an der notwendigen Konstanz, sowohl was Resultat, aber insbesondere auch die zentralen Leistungsparameter betrifft", urteilte Sport-Vorstand Peter Knäbel.

Von der Qualität des Kaders sei der Klub nach wie vor überzeugt. Knäbel: "Doch um im Kampf um die Spitzenplätze erfolgreich sein zu können, benötigen wir eine kontinuierliche Weiterentwicklung, die wir thematisiert, aber nicht gesehen haben."

Über das weitere Vorgehen will der Traditionsklub im Laufe des Montags informieren.

(SID)

