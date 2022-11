Die Nordafrikaner, nicht für die WM qualifiziert, gingen durch Mostafa Mohamed (33.) und Mahmoud Ibrahim Hassan (46.) in Führung, den zweiten Treffer bereitete Ägyptens Ausnahmespieler Mohamed Salah vom FC Liverpool stark vor.

Belgien kam durch Lois Openda (76.) nur noch zum Anschluss.

Thomas Meunier von Borussia Dortmund wurde bei den Belgien in der zweiten Hälfte eingewechselt, sein Klubkollege Thorgan Hazard kam nicht zum Einsatz. Torwart Koen Casteels (VfL Wolfsburg) ist ohnehin zweiter Mann hinter Thibaut Courtois.

Neben De Bruyne standen auch die ehemaligen Bundesligaprofis Axel Witsel und Michy Batshuayi in der Startelf. Belgien trifft zum Auftakt in Gruppe F am kommenden Mittwoch auf Kanada, es folgen die Spiele gegen Marokko (27. November) und Kroatien (1. Dezember).

Bayerns Choupo-Moting setzt Lauf fort

Kameruns Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting von Bayern München hat seinen Lauf fortgesetzt und beim letzten Testspiel vor Beginn der Weltmeisterschaft in Katar auch für die Nationalmannschaft getroffen. Beim 1:1 (0:0) gegen Panama in Abu Dhabi erzielte der gebürtige Hamburger die Führung für Kamerun.

Choupo-Moting war erst zur Pause für Vincent Aboubakar eingewechselt worden und war wenige Minuten später gleich erfolgreich (48.). Den Ausgleich für das nicht für die WM qualifizierte Panama erzielte Michael Murillo (55.).

Choupo-Moting trifft mit Kamerun bei der Endrunde im Wüstenstaat in der Gruppe G auf die Schweiz (24. November), Serbien (28.) und Brasilien (2. Dezember).

Vlahovic und Jovic schießen Serbien zu Kantersieg

Kameruns Gruppengegner Serbien fuhr bei seiner Generalprobe für die WM einen letztlich lockeren Sieg ein - der prominent besetzte Angriff sammelte dabei noch einmal Selbstvertrauen. In Bahrain gewann die Mannschaft von Trainer Dragan Stojkovic am Freitag mit 5:1 (1:1). Kapitän Dusan Tadic von Ajax Amsterdam brachte Serbien zweimal in Führung (8./50.), auch Dusan Vlahovic (51.) von Juventus Turin und der frühere Frankfurter Luka Jovic (89.) trafen.

Zudem war Filip Djuricic (87.) erfolgreich. Für Bahrain, das in der ersten Hälfte erfolgreich verteidigte, hatte Abdulla Yusuf per Elfmeter zwischenzeitlich ausgeglichen. Abwehrspieler Milos Veljkovic vom Bundesligisten Werder Bremen kam bei den Serben nicht zum Einsatz.

Bei der WM trifft Serbien am kommenden Donnerstag zunächst auf Brasilien, dann Kamerun (28. November) und die Schweiz (2. Dezember) sind die weiteren Gegner in Gruppe G.

