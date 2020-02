Vom FC Bayern berichtet Florian Bogner

Nach acht Minuten tat Álvaro Odriozola erstmals das, wofür sie ihn im Winter zum FC Bayern München geholt haben: präzise flanken. Seine Hereingabe von rechts fand den Kopf von Robert Lewandowski, dessen Kopfball jedoch nicht den Weg ins Tor.

"Er hat gleich mal seine große Qualität gezeigt: Dass er nämlich sehr gut und sehr genau flanken kann. So ist gleich mal eine Torchance zustande gekommen", lobte Thomas Müller nach dem 3:2 gegen den SC Paderborn.

Als sie ihn im Januar von Real Madrid holten, wussten sie schon: Der 24-Jährige hat seine Stärken eher in der Offensive, wurde er doch einst vom Rechtsaußen zum Verteidiger umgeschult. Insofern passte es, dass ihn Hans-Dieter Flick gegen Paderborn vor einer Dreierkette als rechten Läufer aufbot.

Kurz vor der Halbzeit beschwor eine Odriozola-Flanke noch einmal Torgefahr herauf - Corentin Tolissos Ball fand schließlich über Umwege den Ball an die Latte (45.).

Álvaro Odriozola: Statistisch gute Werte

Bis zu seiner Auswechslung in der 63. Minute schlug die Real-Leihgabe insgesamt neun Flanken, von denen vier ankamen. Dazu gab's drei Torschussvorlagen - Bestwert mit dem dreifachen Scorer Serge Gnabry (ein Tor, zwei Vorlagen). Stark auch seine Passwerte: 97,3 Prozent seiner Zuspiele fanden zum Mitspieler - er spielte ergo nur einen Fehlpass.

Im Spiel selbst konnte Odriozola, für den Real Madrid 2018 30 Millionen Euro an Real Sociedad überwies, die statistisch guten Werte aber nicht ganz widerspiegeln.

Da haperte es doch noch deutlich an der Absprache mit den Mitspielern, wie auch schon beim Pflichtspieldebüt als Einwechselspieler im DFB-Pokal gegen die TSG 1899 Hoffenheim zu sehen war (4:3).

Manuel Neuer findet Einstand okay

In direkten Duellen (drei von sieben) blieb er dann auch öfter nur zweiter Sieger, konnte sich auf rechts gegen Gerrit Holtmann, Christopher Antwi-Adjei oder Dennis Jastrzembski nicht wirklich entscheidend durchsetzen und eigentlich gar nicht bis zur Grundlinie durchkommen.

"Es ist klar, dass nicht alles beim ersten Mal klappt", urteilte Kapitän Manuel Neuer entsprechend nüchtern: "Er hat viel investiert, nach vorne viel geackert und viel versucht. Es war okay für den Einstand."

Odriozola selbst sagte nach dem Spiel im Gespräch mit der "tz":

" Ich habe mich gut gefühlt und bin mit meinem Debüt ganz zufrieden. Ich habe eine Weile nicht gespielt. Und klar muss ich mich mit meinen Kollegen noch ein bisschen besser abstimmen. Wir haben ordentlich gespielt, hätten aber mehr Tore schießen müssen. "

Schmeißt Flick die Rotation an?

Nach 63 Minuten war sein Startelfdebüt für Bayern beim Stand von 1:1 beendet - Kingsley Coman kam für ihn in die Partie und wirbelte gleich ganz anders auf der rechten Seite.

Was die Frage aufwirft, ob Odriozola schon zu einer ernsthaften Alternative für Flick geworden ist. Im Grunde genommen könnte der Bayern-Trainer derzeit in der Defensive zweimal "zwei aus drei" spielen: Für die Linksverteidiger- und die linke Innenverteidigerposition könnte er zwischen Alphonso Davies (nur links), David Alaba und Lucas Hernández rotieren lassen; rechts wiederum das gleiche Spielchen mit Jérôme Boateng (nur innen), Benjamin Pavard und Odriozola (nur außen) vollführen.

Aktuell scheinen jedoch die drei "Linken" die stärksten und damit gesetzt zu sein - was Flick gegen Paderborn zur Dreierkette bewog.

Odriozola will mit Spanien zur EM

Für Odriozola geht es bei Bayern nicht nur um seine Vereinszukunft, sondern auch um ein EM-Ticket für Spanien. Aktuell wäre er beim Kader der Iberer wohl außen vor.

Auch bei Bayern muss er weiter drauf packen, um ernsthaft in die Rotation zu kommen. Zu stabil präsentierte sich der gegen Paderborn gelbgesperrte Pavard - vor allem defensiv lieferte der französische Weltmeister solide Leistungen ab. Gegen den FC Chelsea (Di., 21:00 Uhr im Liveticker) sollte Pavard wieder den Vorzug erhalten.

Ob Odriozola überhaupt eine Zukunft in München hat, ist fraglich. Eine Kaufoption ist mit Real Madrid allem Anschein nach nicht vereinbart.

Lob von Odriozola für die Kollegen

Der 24-Jährige ist mit der Partie gegen den Tabellenletzten zumindest schon mal eins: offiziell angekommen.

"Ich bin gut aufgenommen worden und sehr froh, hier in München zu sein. Ich will es einfach genießen", sagte er am Freitagabend: "Die Jungs sind fantastisch, die Stimmung ausgesprochen gut. Jetzt wollen wir um Titel spielen."

Ein erster Schritt für ihn ist gemacht - nicht mehr, nicht weniger. Auch wenn Müller schon deutlich optimistischer als Neuer klang, indem er sagte: "Ich habe ihm gratuliert zu seinem ersten Spiel für uns. Er ist eine Option für uns."

