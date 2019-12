Buzz

Gleichzeitig ist der Defensivspieler der erste Bundesliga-Profi, der seit der Beginn Messungen überhaupt den Wert von 36km/h übertreffen konnte.

Mit diesem Rekord sammelt der 21-Jährige weitere Argumente in den Vertragsverhandlungen mit Dortmund und Madrid. Denn die Schwarz-Gelben sind einer Verpflichtung Hakimis nicht abgeneigt, jedoch war zuletzt vermehrt zu vernehmen, dass die Königlichen den Verteidiger wieder in die spanische Hauptstadt lotsen wollen.

"Grundsätzlich haben wir in den letzten Monaten schon mehrfach unser Interesse bekundet, Ashraf vielleicht auch über den Sommer hinaus bei uns zu behalten. Das ist aber jetzt nicht der Zeitpunkt, wo das entschieden wird, weil das am Ende natürlich auch von ihm, aber auch von Real Madrid abhängt. Da gibt es aber noch keine Entscheidung in welche Richtung das geht", sagte BVB-Manager Michael Zorc auf der Pressenkonferenz vor dem Hinrundenabschluss gegen TSG Hoffenheim.

