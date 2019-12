Maurizio Sarri, Trainer von Juventus Turin, hat kaum Verwendung für Emre Can. Der 25-Jährige stand in dieser Saison in der Serie A erst sieben Mal auf dem Platz, für die Champions League hat der Mittelfeldspieler keine Berechtigung.

Das hatte bereits vor einigen Monaten für Furore gesorgt, da Can offenbar nur wegen der zugesagten Champions-League-Nominierung in Italien geblieben ist. Im Sommer soll er bereits ein Angebot von Paris Saint-Germain bekommen haben.

ManUnited, BVB, PSG: Wohin wechselt Can?

Ein Transfer Cans im Winter gilt als immer wahrscheinlicher. Doch Juve möchte ihn laut "Goal" erst ausleihen und frühestens im Sommer verkaufen.

Interesse soll von Borussia Dortmund kommen. Laut Informationen der "Bild" beschäftigt sich der BVB intensiv mit der Personalie. Auch Manchester United hat den 25-Jährigen laut "Goal" im Visier. PSG verpflichtete im Sommer Ander Herrera und Idrissa Gueye - ob Can eine ernsthafte Alternative wäre, darf bezweifelt werden.

