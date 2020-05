Bayern stichelt Richtung BVB: "Wird mental jetzt ganz schwer"

Der FC Bayern München landet mit einem 1:0 (1:0) bei Borussia Dortmund Big Points im Rennen um die Deutsche Meisterschaft. Während Siegtorschütze Joshua Kimmich und Jubilar Manuel Neuer von einer Vorentscheidung im Titelkampf sprechen, gibt sich Emre Can trotzig. Lucien Favre will derweil ein gutes BVB-Spiel gesehen haben. Die Reaktionen zum Top-Spiel.

Hansi Flick (Trainer FC Bayern München) über ...

… die Partie: "Wir wollten heute gewinnen und einen großen Schritt nach vorne machen - das haben wir getan. Wir waren sehr konzentriert, sehr entschlossen, hellwach und dann auch teilweise mutig. Damit war ich sehr zufrieden."

… die Entwicklung von Joshua Kimmich: "Es ist einfach die Position, die er aktuell spielt, als Sechser. Da kann er seine Qualitäten gut einbringen. Er kann auf dem Platz gut sprechen, aber die Art und Weise, wie er das ausfüllt, die Akzente, die er nach vorne setzt - das macht er einfach klasse. Er ist ein Spieler, mit dem man als Trainer immer zufrieden ist, weil er immer hundert Prozent gibt. Das ist einfach schön."

… die Vorbereitung auf das Spiel: "Ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Als die Coronapause kam, haben wir am dritten Tag schon angefangen zu trainieren, erst mit Cybertraining, dann in Kleingruppen. Das ist schon eine lange Zeit. Als dann nach einer Woche das Mannschaftstraining losging, haben sie es sofort auf den Punkt gebracht. Dass hier am dritten Spieltag nach dem Restart der Höhepunkt kommt, ist schön, denn wir wollen uns mit den Besten messen."

Joshua Kimmich (FC Bayern München) über …

… seinen emotionalen Jubel nach Abpfiff: "Ich muss sagen, ich persönlich habe mich schon extrem gefreut. Als ich mich so umgeguckt habe, war mir nicht sofort klar, ob jeder wusste, wie wichtig die drei Punkte waren. Jetzt haben wir ein gutes Polster auf Dortmund. Das war brutal wichtig. Für Dortmund wird es jetzt mental ganz schwer, da dran zu bleiben. Natürlich müssen wir das die nächsten Spiele bestätigen."

… die Partie: "Es war sehr ausgeglichen. In der ersten Halbzeit haben wir viele einfache Fehler gemacht, Dortmund war überraschenderweise sehr mutig. Wir haben versucht zu pressen, trotzdem sind sie ruhig geblieben, haben hinten gut raus gespielt. Das war in der Vergangenheit nicht immer so, das haben sie gut gemacht. Vielleicht war es ein Vorteil für sie, dass die Fans nicht da waren, da kann man noch etwas ruhiger spielen."

… seinen Treffer: "Es war schon relativ spontan. Ich habe es nicht unbedingt gesehen, aber wir wurden im Vorfeld darauf hingewiesen, dass Bürki immer relativ hoch steht. Gerade in der Situation denkt man eher, dass man mit dem Spann schießt oder draufhaut. Am Wochenende habe ich dreimal geschossen, das hatte keinen Wert. Ich habe es jetzt anders versucht und das hat mit Glück auch gereicht."

… seine starken Laufwerte (13,7 km): "Motivieren muss einen keiner vor so einem Spiel, da rennt man von alleine. Mit den Fans im Rücken geht das schon." (lacht)

Manuel Neuer (FC Bayern München) über …

… die Partie: "Es war ein ganz wichtiges Spiel für uns. Unabhängig von der Tabellensituation, wenn man auswärts in Dortmund spielt, auch ohne Fans, ist man immer bis in die Haarspitzen motiviert. Ich denke, das hat man uns angemerkt. In der zweiten Halbzeit gab es schon Situationen, in denen Dortmund in der gefährlichen Zone war. Wir haben einige Szenen nicht gut ausgespielt, ein 1:0 ist immer gefährlich."

… den Titelkampf: "Es liegt an uns. Es war ein ganz wichtiges Zeichen und ein ganz wichtiger Sieg."

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund) über …

… die Partie: "Es war sehr gut von uns. Wir haben sehr gut angefangen, sind danach aber ein wenig zu tief gestanden, aber nicht lange. Die ersten 30 Minuten waren gut, die zweite Halbzeit war auch gut. Wir hatten Möglichkeiten, es hat der vorletzte oder letzte Pass gefehlt. Wir hätten mindestens ein Unentschieden verdient."

… den Titelkampf: "Es wird schwer natürlich. Sieben Punkte in sechs Spielen, das ist brutal schwer."

… Kritik an seiner Aufstellung: "Das ist einfach zu sagen nach dem Spiel. (Emre; Anm. d. Red.) Emre Can braucht ein paar Tage, er hat nur ein Training mit der Mannschaft gemacht. Bei Jadon Sancho müssen wir aufpassen, dass er sich nicht wieder verletzt. Wir müssen ihn peu a peu heranführen. Er kann wieder mehr spielen, aber noch nicht 90 Minuten."

… Kritik, er könnte den BVB nicht zum Titel führen: "Das sagt man hier seit Monaten. Ich weiß, wie das läuft. Darüber werde ich in ein paar Wochen sprechen. Ich bleibe ruhig, ich vertraue mir, wir haben gut gespielt, besser als gegen Wolfsburg und Schalke. Ich bedauere es, dass wir heute nicht mindestens einen Punkt geholt haben."

Mats Hummels (Borussia Dortmund) über …

… die Partie: "Wir haben kein schlechtes Spiel gemacht. Am Ende, so doof es klingt, entscheidet ein genialer Lupfer von Joshua (Kimmich; Anm. d. Red.) das Ding. Manchmal werden solche Spiele von genialen Momenten entschieden, das war heute der Fall. Wir hatten unsere Möglichkeiten, waren ganz oft gut um den Sechzehner herum. Wir haben Chancen kreiert, aber die Chancen waren nicht groß genug. Aber an viele Hundertprozentige gegen uns kann ich mich allerdings auch nicht erinnern."

… den Titelkampf: "Ich denke, damit sind alle anderen Mannschaften außer Bayern raus. Jetzt entscheiden nur noch die Bayern, ob sie es machen oder nicht. Wir sind sieben Punkte hintendran. Wir müssten alle Spiele gewinnen und auf drei Ausrutscher in sechs Spielen hoffen. Wir sollten zusehen, dass wir unsere Spiele gewinnen und Platz zwei mindestens holen. Wenn sich noch eine Chance ergibt, wollen wir da sein, aber da wir jetzt nichts mehr selber bewerkstelligen können, sollten wir nur noch auf unser Spiel schauen."

Emre Can (Borussia Dortmund) über …

… die Aufstellung: "Der Trainer hat so entschieden, das muss man so akzeptieren. Die Mannschaft hat in den letzten zwei Wochen in der Formation gewonnen, ich war angeschlagen. Es ist jetzt blöd gelaufen, hätten wir gewonnen, würden wir hier stehen und sagen, es war alles richtig. Jetzt kann man diskutieren."

… zur Frage, ob die Mannschaft die Mentalität für den Titel habe: "Glaube ich schon. Wir haben heute kein schlechtes Spiel gemacht, es war ein sehr offenes Spiel, im letzten Viertel hat etwas die Konsequenz gefehlt. Wir waren nicht sauber im letzten Pass, deshalb haben wir verloren. Wir hatten einige Chancen, können ein Tor schießen, aber es hat nicht geklappt. An einem anderen Tag hätten wir vielleicht ein, zwei Tore geschossen. Ich glaube schon, dass wir die Mentalität heute hatten. Wir wollten zu 100 Prozent das Spiel gewinnen."

… den Titelkampf: "Wir müssen realistisch sein. Bayern ist sieben Punkte vorne, wir müssen jetzt unsere Spiele gewinnen und Zweiter werden. Wenn nichts passiert, wird Bayern leider Meister."

