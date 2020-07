Benjamin Henrichs steht offenbar umittelbar vor einer Rückkehr in die Bundesliga. Wie der "kicker" und "Sport Bild" übereinstimmend berichten, wechselt der ehemalige Leverkusener zunächst für ein Jahr auf Leihbasis zu RB Leipzig. Allerdings soll auch eine Kaufoption ausgehandelt worden sein. Der Rechtsverteidiger spielt seit seinem Transfer 2018 beim französischen Spitzenklub AS Monaco.

Am Sonntag habe man sich nun zwischen Leipzig und den Franzosen auf einen Wechsel einigen können, heißt es weiter. Zuvor war RB angeblich schon zwei Mal mit Angeboten gescheitert. Im vergangenen Sommer sowie im Wintertransferfenster sollen die Monegassen einen Transfer noch abgelehnt haben.

2. Bundesliga Nach Hecking-Entlassung: HSV sucht einen neuen Hoffnungsträger VOR 8 STUNDEN

Vor allem Trainer Julian Nagelsman überzeugte Henrichs wohl von einem Wechsel zurück in die Bundesliga. Eigentlich wäre der Vertrag des 23-Jährigen, an dem angeblich auch der FC Bayern zwischenzeitlich Interesse hatte, noch bis 2023 gelaufen. In der in Frankreich abgebrochenen Spielzeit kam Henrichs für Monaco allerdings nur 15 Mal zum Einsatz.

Nach Stürmer Hee-Chan Hwang von Red Bull Salzburg, dessen Wechsel wohl in dieser Woche perfekt gemacht werden soll, verstärkt sich RB mit dem deutschen Rechtsverteidiger für die neue Saison offenbar auch in der Defensive.

Das könnte Dich auch interessieren: Hakimi-Berater macht Zidane für Wechsel verantwortlich

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Play Icon WATCH Bayern-Star Thiago zu Liverpool? Das sagt Klopp 00:00:23

Fußball Nach einem halben Jahr: Mandzukic beendet Katar-Abenteuer vorzeitig VOR 10 STUNDEN