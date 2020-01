Die Juve-Bosse sollen allerdings wegen des Transfers von Dejan Kulusevski (rund 35 Millionen Euro) eingesehen haben, dass ihnen Einnahmen aus Spielerverkäufen nicht schaden würden.

Auch Can selbst soll verstärkt auf einen Wechsel drängen. Laut "Gazzetta dello Sport" machte Bundestrainer Joachim Löw dem 26-Jährigen in einem Gespräch klar, dass seine Teilnahme an der Europameisterschaft im kommenden Sommer auch an regelmäßigen Einsätzen hängt. Sollte Can nicht häufiger spielen, ist sein Kaderplatz im DFB-Team also in Gefahr.

Unter Juve-Trainer Maurizio Sarri spielt der ehemalige Münchener aber kaum noch eine Rolle. Gerade einmal acht Spiele bestritt Can in dieser Saison für die "Alte Dame". Dabei spielte er nicht ein einziges Mal über die vollen 90 Minuten, im Schnitt stand Can nur 34 Minuten pro Spiel auf dem Platz.

Auch Everton wohl an Can interessiert

Bis 2022 steht der 26-Jährige noch bei den Italienern unter Vertrag. Im Hinblick auf die EM dürfte Can aber sehr an einem Januar-Wechsel interessiert sein. Neben dem BVB soll auch der FC Everton mit Trainer Carlo Ancelotti bei dem Mittelfeldspieler angefragt haben.

Aufgrund seiner Vergangenheit bei Evertons Stadtrivale FC Liverpool, wo er von 2014 bis 2018 spielte, ist sich Can aber offenbar unsicher, ob er überhaupt ein potentielles Angebot der Engländer annehmen will.

Die Dortmunder wiederum könnten von einer Verpflichtung des deutschen Nationalspielers mit Sicherheit profitieren. Schon 41 Mal stand Can in Europa League und Champions League auf dem Platz und würde somit weitere Erfahrung in das defensive Mittelfeld des BVB bringen.

Das könnte Dich auch interessieren: Spanien-Juwel Olmo angeblich vor Wechsel nach Leipzig