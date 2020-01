Lange Zeit galten die Katalanen als wahrscheinlichstes Ziel des 21-Jährigen. Olmo wurde vor seinem Wechsel zu GNK Dinamo Zagreb 2014 in Barcelonas Jugendakademie "La Masia" ausgebildet. Die kroatische Zeitung "Sportske Novosti" berichtet nun aber, dass eine Rückkehr vom Tisch sei.

Stattdessen soll der offensive Mittelfeldspieler einen Transfer in die Bundesliga bevorzugen, da der dortige Spielstil besser zu seinem eigenen passen würde. Olmo soll diesen Wunsch auch schon Zagreb-Sportdirektor Zoran Mamic mitgeteilt haben.

FC Bayern wohl mit geringen Chancen auf Olmo

Auch die spanische Zeitung "Sport" bringt einen Wechsel in die erste deutsche Liga ins Gespräch. Der FC Bayern habe demnach nur geringe Chancen auf eine Verpflichtung Olmos, da die Münchener im Offensivbereich bestens besetzt sind und der junge Spanier dort wenig Einsatzmöglichkeiten sieht.

Ein Angebot aus der Premier League sollen die Kroaten derweil schon abgelehnt haben. Die Wolverhampton Wanderers boten angeblich rund 30 Millionen Euro Ablöse für den U21-Europameister von 2019. Ein Transfer auf die Insel komme für Olmo aber nicht in Frage.

Dass ein Wechsel aber noch im Januar über die Bühne geht, ist mittlerweile sehr wahrscheinlich. Olmo selbst verkündete in der vergangenen Woche öffentlich seinen Transferwunsch. Dinamo Zagreb wiederum verzichtete in den letzten drei Testspielen auf einen Einsatz des 21-Jährigen. Zagreb-Coach Nenad Bjelica erklärte dazu am vergangenen Wochenende:

" Wir wissen alle, dass über einen Transfer gesprochen wird. (…) Wir wollen da lieber keine Verletzung riskieren. "

Sollte RB Leipzig den Youngster tatsächlich verpflichten, könnte Olmo damit zum Rekordtransfer der Ostdeutschen werden. Bislang hält Naby Keïta, der 2016 für 29,75 Millionen Euro von Red Bull Salzburg kam, den Rekord.

