Jadon Sancho sorgt immer wieder für Wirbel bei Borussia Dortmund. Jetzt hat Emre Can den Youngster nach der "Frisör-Affäre" gewarnt. Gleichzeitig will er ihm beim BVB künftig unterstützend mit Ratschlägen zur Seite stehen. "Das darf er sich in Zukunft nicht mehr leisten, solche Fehler zu machen", merkte Can bei "Sky" nach dem 1:0-Sieg am 30. Bundesliga-Spieltag gegen Hertha BSC an.

Der Schopf ist gepflegt, doch die Flausen sind noch im Kopf bei Jadon Sancho. Der 20-jährige Engländer sorgt bei seinem Arbeitgeber Borussia Dortmund deshalb regelmäßig für Kopfschütteln. Jüngstes Beispiel: Die Frisör-Affäre.

In der Mannschaft wird der Wirbel um Sancho, dessen sportliche Qualität außer Frage steht, natürlich registriert. Gerade die erfahrenen Akteure wie Emre Can, der beim FC Bayern, FC Liverpool und Juventus Turin unter Vertrag stand, machen sich ihre Gedanken.

Sancho braucht mehr Führung

Bei "Sky" machte Can deutlich, auf was es für Sancho künftig ankomme: "Jeder braucht mal einen Friseur, da muss er erwachsener, schlauer werden. Wir wissen, dass er in manchen Dingen disziplinierter sein muss. Das weiß er aber auch. Ich glaube nicht, dass er das extra macht, um einen Skandal zu machen."

Er sieht sich und die Mannschaft ebenfalls in der Verantwortung und merkte an, dass man "Jadon ein bisschen führen" müsse. Can deutete auch an, dass es Sancho hier und da an der richtigen Einstellung mangele und gab einen eindeutigen Hinweis: "Vielleicht ist es ihm nicht bewusst, vielleicht vertraut er in manchen Dingen zu viel anderen Menschen. Er braucht Menschen, die ihn führen. Da ist das Umfeld sehr wichtig."

Gegen Hertha blieb Sancho ohne Torerfolg. Ob er über den Sommer hinaus in Dortmund bleibt, ist noch unklar. Sein Vertrag läuft noch bis 2022.

