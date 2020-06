Borussia Dortmund hat am 34. Spieltag eine überraschend hohe Niederlage gegen die TSG 1899 Hoffenheim hinnehmen müssen. 0:4 (0:2) hieß es am Ende aus Sicht der Mannschaft von Lucien Favre. Alle vier Treffer für die Gäste erzielte Andrej Kramaric (8./30./48./50.), der die Hoffenheimer mit seinen Toren auf Platz sechs der Tabelle und somit zur direkten Europa-League-Teilnahme führte.

So lief das Spiel:

BVB-Trainer Lucien Favre setzte im tabellarisch bedeutungslosen Spiel gegen Hoffenheim auf die Jugend und brachte mit Leonardo Balerdi, Mateu Morey sowie Giovanni Reyna gleich drei Youngster von Beginn an.

Hoffenheim hingegen spielte noch um Platz sechs und damit die direkte Qualifikation für die Europa League. Dementsprechend engagiert starteten die Kraichgauer auch in die Partie und schlugen schon nach acht Minuten das erste Mal zu. Andrej Kramaric nutzte seine großen Freiräume am Strafraumrand und traf aus 17 Metern per Innenseite unhaltbar in die rechte Ecke (8.).

Die Hoffenheimer blieben nach der Führung weiter das aktivere Team gegen defensiv ungewöhnlich passive Dortmunder und legten nach einer halben Stunde das 2:0 nach. Kramaric stand bei einem missratenen Abschluss von Robert Skov goldrichtig und lenkte die Kugel aus wenigen Metern ungedeckt ins BVB-Tor (30.).

Der spannungslose Auftritt der Borussia glich mehr einem Trainings- als einem Pflichtspiel, sodass die Hausherren bis auf zwei unplatzierte Distanzschüsse von Thorgan Hazard (33./45.+2) keine weiteren Abschlusssituationen in Hälfte eins kreieren konnten.

Und das Dortmunder Unheil nahm direkt nach der Pause weiter seinen Lauf: Der vollkommen allein gelassene Kramaric ließ links im Strafraum Lukas Piszczek elegant ins Leere rutschen und traf durch die Beine von BVB-Torwart Roman Bürki zum 3:0 (48.).

Doch beim Hattrick von Kramaric sollte es an diesem Nachmittag nicht bleiben. Zwei Minuten später erhöhte der Kroate sein Tageskonto auf unglaubliche vier Treffer. Nach einem minimalen Kontakt von Mats Hummels gegen Munas Dabbur zeigte Schiedsrichter Guido Winkmann zur Verwunderung aller auf dem Feld auf den Punkt. Kramaric bedankte sich für das Geschenk und verwandelte vom Punkt zum 4:0 (50.).

Dortmunds Hintermannschaft fiel in dieser Phase auseinander, einzig Roman Bürki erreichte beim Vizemeister Normalform. Der BVB-Keeper verhinderte gegen Robert Skov (54.) und Christoph Baumgartner (60.) mit starken Paraden Schlimmeres, sodass die Dotmunder am Ende mit dem 0:4 sogar noch gut bedient waren.

Die TSG überholt durch den Kantersieg den VfL Wolfsburg noch in der Tabelle und zieht direkt in die Gruppenphase der Europa League ein.

Die Stimmen:

Roman Bürki (Borussia Dortmund): "Schon nach den ersten 45 Minuten hat man gemerkt, dass eine Mannschaft auf dem Platz steht, die will und eine Mannschaft, die keine Lust hatte. Viele Dinge waren heute nicht in Ordnung, dann kommt so ein Resultat raus."

Axel Witsel (Borussia Dortmund): "Wir waren heute nicht gut. Sie waren aggressiver und hatten mehr Motivation. Wir wollten die Saison nicht so beenden, das ist ein Tag zum Vergessen. Ohne den Ball war das heute zu wenig. Wir müssen alle zusammen verteidigen."

Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim): "Es ist ein großartiges Gefühl, vier Tore in diesem Stadion zu schießen und jetzt direkt für die Europa League qualifiziert zu sein. Vier Tore in einem Spiel – das gelingt einem nicht oft in der Karriere."

Der Tweet zum Spiel: Verabschiedung von Götze

Das fiel auf: Kramaric schreibt doppelt Geschichte

Andrej Kramaric hat mit seinem Viererpack gegen den BVB gleich doppelt Hoffenheimer Vereinsgeschichte geschrieben. Zum einen ist der Kroate der erste TSG-Spieler, dem in der Bundesliga vier Treffer in einer Partie gelangen. Zum anderen ist der Vizeweltmeister nun der einzige Bundesligaspieler, der als Gast vier Tore in Dortmund erzielte.

Die Statistik: 350

BVB-Kapitän Mats Hummels absolvierte gegen Hoffenheim sein 350. Bundesligaspiel für die Schwarz-Gelben.

