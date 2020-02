Bei gutem Heilungsverlauf könnte Reus mit den Schwarz-Gelben im Duell bei seinem Ex-Klub Borussia Mönchengladbach am 7. März wieder mitwirken.

Am Samstag bei Bayer Leverkusen sowie in der Champions League am 18. Februar gegen Paris St. Germain steht Reus definitiv nicht zur Verfügung.

Der Offensivspieler war in der 89. Minute in Bremen ausgewechselt und durch Neuzugang Emre Can ersetzt worden.

(SID)

Das könnte Dich auch interessieren: Drei Dinge, die auffielen: Eine Szene, zwei Meinungen