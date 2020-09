"Im Champions-League-Spiel gegen Paris haben wir am Ende den Sturm gebildet und 2:1 gewonnen. Zwei 19-Jährige und ein 17-Jähriger – das war schon ziemlich cool. Das allein kann den Verein schon stolz machen. Weil es genau das war, wofür er steht", so Reyna weiter.

Der Rechtsfuß, der vertraglich noch bis 2021 an den BVB gebunden ist, kam in 18 Profipartien zum Zug, erzielte dabei ein Tor und steuerte zwei Assists bei. Eine Verlängerung seines Arbeitspapiers bis 2023 ist bereits vorverhandelt. Diese soll in Kraft treten, sobald er am 13. November seinen 18. Geburtstag feiert.