Doch auch danach wurde der Hochbegabte immer wieder von Verletzungen gestoppt, Reus verpasste die WM 2014 in Brasilien (Syndesmoseriss) und die EM 2016 in Frankreich (Schambeinentzündung). Seine aktuelle Pause in der Nationalmannschaft beläuft sich auf fast elf Monate - nicht nur wegen Corona. Beim Start in die Nations League an diesem Donnerstag in Stuttgart gegen Spanien und drei Tage später in Basel gegen die Schweiz fehlt der Dortmunder, weil er sich nach einer Verletzungszeit von sechseinhalb Monaten gerade erst zurückkämpft.