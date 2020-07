Borussia Dortmund hat das neue Heimtrikot für die kommende Saison vorgestellt. "Elektrisieren in Schwarz und Gelb" schrieb der deutsche Vizemeister bei "Twitter". Das Trikot ähnelt dem bisherigen Vereinstrikot und ist in den vereinstypischen Farben Schwarz und Gelb gehalten. Um Schalke-Blau zu vermeiden, ist der neue Sponsor zu einem Kompromiss bereit.

Der BVB verzichtet aufgrund der großen Rivalität zu Schalke 04 beim Logo des Hauptsponsors auf die Farbe Blau. "Manchmal muss man im Leben Kompromisse machen", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und sprach von einem "Politikum".

Das Logo des Telekommunikationsunternehmens 1&1 ist auf dem neuen BVB-Trikot nun schwarz mit weißer Schrift. Dafür sei man "sehr dankbar", so Watzke. Es sei "keine Selbstverständlichkeit".

Der Bundesligist verfügt in der kommenden Saison erstmals in seiner Geschichte über zwei Trikotsponsoren. 1&1 taucht in den Ligaspielen auf der Brust auf, der bisherige Sponsor Evonik wirbt in der Champions League, Testspielen im Ausland und im DFB-Pokal mit seinem Schriftzug.

(mit SID)

