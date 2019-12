Liebe Fußballfreunde,

Wie jedes Jahr legt der LIGAstheniker seinen Lieblingsprotagonisten zur Herbstmeisterschaft Geschenke unter den Baum. Die Grundsatzfragen zum ersatzreligiösen Stellenwert des Spiels sind ihm auch weiterhin ein Rätsel. Warum Weihnachten ausgerechnet auf die Halbzeitmeisterschaft fällt oder ob sich der Fußballgott nur verrechnet hat? Ob das Christkind bei der Geburt Stutzen trug? Und warum der herrische Coach Herodes Jesus bei der SpVgg Judäa immer nur auf die Ersatzbank setzte?

Das alles wissen wir nicht. Wissenschaftlich belegt ist nur: Christus war ein echter Zehner! In diesem Sinne: Frohes Fest!

Rose für Thuram

Die Rose für den Bachelor in Gladbach-Paradise geht in diesem Halbjahr an: Marcus Thuram. Sextoresymbol, Abstauber, Muskelprotz und junges Usain Bolt-Lookalike in einem. Wenn einer das Zeug zum Star hat, dann der Franzose aus dem italienischen Parma. Eine Art Balotelli 6.0. Hoffentlich ist es zwischen Gladbach und Thuram nicht wie bei RTL - und vor Toreschluss wieder alles vorbei.

Circus für Zirkzee

Für Joshua Zirkzee habe ich eine Fortbildung beim Circus Roncalli gebucht. Der bayerisch-niederländische "Zirkus Zirkzee" ist - wie Roncalli - ein moderner Zirkus, der ganz ohne Tiere auskommt. Artist Zirkzee kann Torchancen riechen, schießt Tore beinahe ohne den Ball zu berühren. Wie macht er das?

Zoobesuch für Götze

Größer könnte der Unterschied zu Mario Götze Formerly Known As Supermario gar nicht sein, der sich in Schminkvideos mit seiner Modelfrau - nunja - zum Affen macht. Ab in den Münchner Tierpark Hellabrunn mit den Götzes.

Klopp-Biographie für Nagelsmann

Für Julian Nagelsmann hätte ich mir die Jürgen Klopp-Biographie vom werten Kollegen Raphael Honigstein gedacht. Wenn man schon "der neue Klopp" sein will, sollte man zumindest wissen, wer der alte war. In jedem Fall wird Nagelsmann Klopps Nachfolger als Werbetestimonial bei Opel, der Deutschen Vermögensberatung, Pedigree und Liverpool. Die fußballahnungslosen US-Investoren des Klubs, die auch schon Trumps Wahlkampf finanziert haben, wollen keinen "Normal One" mehr, sie wollen "The Nailman", wie sie ihn ziemlich beeindruckt nennen. Klopp ist raus, so sieht's aus!

Botox für Pizarro

Für Claudio Pizarro habe ich einen Gutschein für eine Botox-Session mit acht Behandlungen bei einem Beauty Doc seiner Wahl besorgt. Damit er im Abstiegskampf mit Werder nicht noch älter aussieht als ehedem. Doc Müller-Wohlfahrt würde das Spritzen übernehmen. Good luck, "Pizza"!

Ein Klassiker für Hoeneß

Für Uli Hoeneß einen Klassiker der Literaturgeschichte: "In 80 Tagen um die Welt" von Jules Verne. Nach 40 Jahren Samstag, Mittwoch, Samstag, Mittwoch, Samstag, Mittwoch im Fußballstadion und mit 67 hat Uli nicht mehr die ganze Zeit der Welt die Welt zu entdecken. Das mit Opium, Meuterei und Bankraub muss er aus der Vorlage ja nicht wörtlich übernehmen. Also Vorlage im Sinne von: Romanvorlage, nicht Steilpass!

Wellness für Frau Hoeneß

Da keiner weiß, ob er seine Weltreise überhaupt antritt, gibt’s noch zwei Wellnessgutscheine von Schloss Elmau für Susi Hoeneß obendrauf. Man weiß ja, wie Spätrentner ihren Frauen auf die Nerven gehen, wenn sie plötzlich den ganzen Tag zuhause rumhängen.

Steuerberater für Werner

Ich lese gerade, dass Timo Werner dank seiner 18 Tore in 16 Spielen aktuell der teuerste Bundesligaspieler ist. Sein Marktwert liegt bei 75 Millionen Euro. Damit er Marktwert, Ablöse und Gehalt nicht durcheinanderbringt und weiter schön brav in die Rentenversicherung einzahlt, habe ich ihm meinen Steuerberater ausgeliehen. Leihgebühr: 850.000 Euro für zwei Stunden. Und kommt mir keiner mit Wucher. Die Gebühr ergibt sich aus der Höhe seiner Einkünfte und nicht weil der LIGAstheniker ein Raffsack ist. Bin ich nicht, hä?

Lego für Lewy

Sein Counterpart im Wettstreit um das teuerste Supermodell der Welt, Robert Lewandowski, bekommt von mir einen Bausatz für eine intelligente, algorithmisierte Leiste von LEGO Technik geschenkt. Mit der mitgelieferten Anleitung kann er sich mikroinvasiv die Leiste an Heiligabend zwischen Fondue und Kirchgang selbst bequem in die Weichteile drücken. LEGO schreibt: "Dieses hochspezialisierte Produkt ist unkaputtbar und designt für die großen Leistenträger unserer Gesellschaft."

Frohe Weihnachten allerseits!

