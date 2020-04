Buzz

Auch der belgische Nationalkeeper Thibaut Courtois hat bereits zugesagt.

Der Marokkaner Hakimi spielte als Kind für einen Klub aus Getafe, einer Stadt im Ballungsgebiet der spanischen Hauptstadt Madrid. Im Alter von acht Jahren wechselte er in die Jugendabteilung von Real Madrid. Bei den Königlichen ist er auch aktuell unter Vertrag, seit 2018 läuft er jedoch auf Leihbasis für Dortmund auf.

Aus seiner Zeit in Madrid kennt Hakimi auch Bayern-Star Lucas Hernández. Dort spielte der Dortmunder mit Lucas' jüngerem Bruder Theo bei Real. Auch Lucas Hernández wird beim Fortnite-Turnier dabei sein. "Ich spiele online mit Freunden. Wir sind eine gewisse Anzahl, haben ein Netzwerk für ein Fortnite-Turnier mit meinem Bruder Theo, Achraf Hakimi (BVB) oder Alvaro Medran (Chicago Fire) und YouTubern oder Playstation-Profis. Die Anmeldung kostet Geld und das geht dann an das spanische Rote Kreuz", sagte der Bayern-Verteidiger in der "Bild".

Sportrat von Getafe lobt die Idee

Bei dem Fortnite-Turnier machen nicht nur andere Sportler mit, auch Influencer und YouTuber sind unter den Teilnehmern. Diese werden das Turnier auf ihren Twitch-Kanälen streamen - Hakimi verspricht sich davon eine möglichst große Reichweite.

Hakimis Idee sei großartig, sagte Javier Santos, Sportrat von Getafe. Sie zeige, "dass er trotz der Tatsache, dass er dieses Jahr in Deutschland spielt, seine Nachbarn nicht vergisst, unter denen er aufgewachsen ist und gegen den Ball getreten hat".

Das könnte Dich auch interessieren: Sancho, Haaland und kein Ende: Wie der BVB zur Nummer 1 für Top-Talente wurde

(SID)