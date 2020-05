Am Dienstag kommt es zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund zum Bundesliga-Gipfel. BVB-Spieler Raphaël Guerreiro bezeichnete die Partie als "das wichtigste Spiel der Saison" und sendete im Interview mit "Sky" eine Kampfansage an die Münchner: "Alle werden schon in den ersten Minuten sehen, dass wir brennen und siegen wollen. Wir werden sie von Anfang an unter Druck setzen."

Im Bundesligaspiel am Dienstag zwischen dem FC Bayern und dem BVB (18:30 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) gehe es für die Dortmunder direkt um alles. Guerreiro erklärte: "Dieses Spiel wird entscheidend sein. Wenn wir verlieren, ist es so gut wie vorbei. Gleichzeitig können wir bei einem Sieg weiter vom Titel träumen."

Bundesliga Bayern vor dem Gipfel: Bei vielen stimmt die Form - doch zwei Fragezeichen bleiben VOR 3 STUNDEN

Aktuell führt der FC Bayern die Bundesligatabelle mit vier Punkten vor dem BVB an. Sollte der deutsche Rekordmeister sich gegen Dortmund durchsetzen, sei das für Guerreiro bereits eine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft.

Denn der 26-Jährige sagte: "Es würde mich sehr wundern, wenn die Bayern in der Schlussphase der Saison Probleme bekommen sollten."

Guerreiro träumt von der Meisterschaft

Doch der portugiesische Nationalspieler will dies unbedingt verhindern. "Für mich wäre es sehr wichtig, die Meisterschaft zu holen. Ich bin nach Dortmund gekommen, um Titel zu gewinnen. Den DFB-Pokal habe ich schon, den Supercup auch. Nur der Titel in der Liga fehlt noch. Das ist unser großer Traum", so der Mittelfeldspieler.

Guerreiro weiß allerdings: "Das geht aber nur über einen Sieg gegen den FC Bayern."

Das könnte Dich auch interessieren: Vor Duell mit Bayern: Favre gibt Entwarnung bei Hummels und hofft auf Witsel

Play Icon WATCH Trotz Mega-Klausel: BVB mischt offenbar weiter bei Portugal-Talent mit 00:01:18

Bundesliga "Muss nicht der beste Verein sein": Das rät Schweinsteiger Götze VOR 13 STUNDEN