Wolf hat beim BVB noch einen Vertrag bis 2023 war in letzter Zeit mit AS Monaco und Hertha BSC - an den Verein er vergangenen Saison ausgeliehen war - in Verbindung gebracht worden. Allerdings liege Dortmund noch kein Angebot für den 25-Jährigen vor. Der Bundesligaklub würde offenbar das üppige Gehalt des Stürmers gerne einsparen.