Die Leistungen von Dan-Axel Zagadou bei Borussia Dortmund könnten bald mit einer Vertragsverlängerung belohnt werden. Gegenüber dem "kicker" stellte Michael Zorc dies in Aussicht: "Das können wir uns gut vorstellen." Es habe "aber noch keine wirklich zielführenden Gespräche mit ihm" gegeben, stellte der BVB-Sportdirektor klar. Zagadous Vertrag läuft zur Zeit noch bis 30. Juni 2022.

Dennoch wollen die Dortmunder den 21-Jährigen offenbar schon jetzt langfristig binden. "Er hat riesiges Potenzial", lobte Zorc den jungen Innenverteidiger.

Dass eine Verlängerung mit Zagadou überhaupt im Gespräch ist, liegt wohl auch an BVB-Trainer Lucien Favre, der erst im November das Abwehrtalent regelmäßig aufstellte. Bei weiterer Nichtbeachtung wäre eine Abschied im Winter wohl ein Gesprächsthema gewesen. "Dann wäre es nicht einfach geworden", glaubt Zorc.

Favre-Umstellung hilft Zagadou

Bis zum 13. Spieltag der abgelaufenen Bundesligasaison stand Zagadou nämlich nur in zwei Spielen für den BVB auf dem Platz. Danach stellte Favre jedoch auf Dreierkette um und der Youngster bekam seine Einsätze. "Diese Umstellung hat dem Spieler gutgetan", meinte der Sportdirektor weiter.

Einzig zwei Verletzungen (Muskelfasereinriss im Januar und Außenbandanriss im Mai) brachten Zagadou um noch mehr Spielzeit.

Der junge Verteidiger könne sich aber "noch weiterentwickeln", erklärte Zorc: "Er muss sowohl an seiner Beweglichkeit als auch an seiner Widerstandsfähigkeit arbeiten. Was bei ihm wichtig ist: dass er durchgehend gesund bleibt." Immerhin neun Ligaspiele verpasste Zagadou in der Rückrunde der Bundesliga aufgrund von Verletzungen.

