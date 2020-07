Wirbel um BVB-Star Erling Haaland: Ein Video, auf dem der 19-Jährige bei einer lautstarken Auseinandersetzung mit einem Türsteher vor einem norwegischen Nachtclub zu sehen ist, hatte am Sonntag für Aufruhr gesorgt. Ganz so wild scheint die Aktion aber nicht gewesen zu sein, zumindest wenn es nach Haalands Vater Alf-Inge geht, der mit einem humorvollen Tweet auf die Aktion seines Sohnes reagierte.

Während Marco Reus und andere Stars des BVB in der Sonne verweilen und es im Urlaub eher ruhig angehen lassen, ist bei Erling Haaland auch nach Saisonende einiges los.

Am Sonntag war in den sozialen Netzwerken ein Video aufgetaucht, dass Dortmunds Torjäger in Begleitung eines Türstehers zeigt, der Haaland am Arm packt und aus einem norwegischen Nachtclub begleitet. Der 19-Jährige scheint davon wenig begeistert zu sein und ruft dem Security-Mitarbeiter wild gestikulierend hinterher.

Der Hintergrund: Haaland verweilt derzeit im Heimat-Urlaub in Norwegen. Laut Informationen der gewöhnlich gut informierten "Ruhrnachrichten" war Haaland an besagtem Abend mit Freunden in der Stadt Stavanger unterwegs, um den Geburtstag eines Kumpels zu feiern.

Angeblich sei der Nachtclub zu voll gewesen und der Sicherheitsdienst hätte Sorge gehabt, die Anwesenheit des norwegischen Fußball-Stars hätte zu Menschengedränge unter den Gästen führen können.

Haalands Vater reagiert mit grandiosem Tweet

Haalands Vater Alf-Inge nahm den Ausflug seines Sohnes auf jeden Fall mit Humor und schrieb auf Twitter: "Zurück an die Arbeit, Erling. Das Nachtleben in der Großstadt ist nichts für dich." Dazu postete er ein Foto, auf dem er vor einem Holzblock steht und eine Axt in die Höhe streckt.

Offenbar eine Anspielung auf einen Instagram-Post seines Sohnes vom Samstag, auf dem Haaland mit Schutzbrille und Motorsäge zwischen zwei gefällten Bäumen zu sehen ist. Im Hintergrund kümmert sich sein Vater um die abgeschnittenen Äste.

Das Bild versah Haaland mit der Unterschrift: "Der Winter naht, lasst uns ein bisschen Holz machen" und sorgte damit für Lacher unter seinen Dortmunder Teamkollegen, die sich in der Kommentarspalte nicht nur über Haalands neues Hobby, sondern auch seine zum Zopf gebundenen Haare lustig machten.

