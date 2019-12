Jedoch scheint der 32-Jährige aufgrund seine Statur und seiner Spielweise sowieso nicht unbedingt in das Anforderungsprofil der Borussen zu passen.

Zwar überzeugte Mertens in der aktuellen Spielzeit mit neun Treffern und vier Vorlagen in 22 Pflichtspielen, doch Dortmund-Trainer Lucien Favre hatte kürzlich neben Kopfballstärke auch weitere Ansprüche an das Anforderungprofil eines möglichen Offensivspielers formuliert:

" Er muss alles können, Pressing, mit der Mannschaft kombinieren, in die Tiefe laufen. "

Da der Angreifer sich nun trotz stockender Vertragsverhandlungen mit den Italienern für einen Verbleib beim SSC Neapel entschieden haben soll, suchen die Schwarz-Gelben weiterhin nach einem Ersatz für den einzigen echten Stürmer im Kader, Paco Alcácer.

Das könnte Dich auch interessieren: Transfer-Check: Draxler von Tuchels Starensemble zu Hertha BSC