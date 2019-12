In Paris spielt Julian Draxler aktuell kaum. In dieser Saison kam er in der Liga bisher nur auf sechs Einsätze, dreimal durfte er über die kompletten 90 Minuten auflaufen. Zwar verpasste er einige Hinrundenspiele wegen einer Fußverletzung und auch vor Weihnachten musste er krankheitsbedingt pausieren, doch wirklich zufrieden dürfte der 26-Jährige mit seiner Einsatzzeit nicht sein.

Gerade im Hinblick auf die EM 2020 ist Spielpraxis für den Nationalspieler aber besonders wichtig, wenn er von Bundestrainer Jogi Löw nach der WM 2014, der EM 2016, dem Confed-Cup 2017 und der WM 2018 für sein fünftes Großereignis nominiert werden möchte. Und die dürfte Draxler in Berlin definitiv bekommen, soll er doch zu Klinsmanns Wunschspielern zählen. Hinzu kommt, dass der Hertha noch ein richtiger Spielmacher fehlt.

Draxler will bei PSG bleiben - Paris würde ihn abgeben

Trotz der wenigen Einsätze betonte Draxler zuletzt öffentlich, dass er seinen bis 2021 laufenden Vertrag gerne verlängern würde. Die Verantwortlichen von PSG sind sich aber offenbar nicht so sicher, ob sie den Deutschen weiterhin behalten wollen.

Auch wenn Paris Draxler bereitwillig gehen lassen würde, günstig dürfte der Mittelfeldspieler nicht zu bekommen sein. Im Januar 2017 zahlte PSG 36 Millionen Euro an den VfL Wolfsburg. Draxlers aktueller Marktwert liegt laut "Transfermarkt.de" bei 30 Millionen Euro.

Finanziell wäre solch ein Deal für die Berliner neuerdings zu stemmen: Dank Investor Lars Windhorst, der seit dem Sommer über 200 Millionen Euro in den Hauptstadt-Klub gesteckt hat, können die Berliner für kommende Transfers auch in größeren Summen denken.

Doch laut "Le Parisien" sind sie nicht die einzigen, die um Draxler buhlen. Auch Olympique Lyon und OGC Nizza sollen Interesse haben.

Transfer-Check: Draxler zur Hertha? Solch ein Transfer würde die Europapokal-Ambitionen, die Jürgen Klinsmann bereits für die kommende Saison ausgesprochen hat, in jedem Fall unterstreichen. Ein 51-facher Nationalspieler dürfte den Berlinern neuen Glanz verleihen. Auch für Draxler könnte der Wechsel Sinn ergeben. Schließlich dürfte er bei Klinsmann gesetzt sein, so dass der 26-Jährige, sofern er gesund bleibt, die komplette Rückrunde spielen würde und sich so für den EM-Kader empfehlen kann. Allerdings bleibt die Frage, ob Draxler vom französischen Meister wirklich zu einem mittelmäßigen Bundesligaklub wechseln möchte.

Ein Fragezeichen steht sicherlich hinter der Ablösesumme, die wohl um die 30 Millionen Euro betragen dürfte. Eine andere Option wäre ein Leihgeschäft. Diese sind inzwischen ja ein probates Mittel, um teure Wunschspieler zu holen. Dieses Modell könnte auch hier Sinn ergeben.

Transferwahrscheinlichkeit: 20 Prozent

