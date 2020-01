So lief das Spiel:

Der FC Augsburg machte es dem BVB von Beginn an mit frühem Pressing sehr schwer, ein geordneter Spielaufbau war bei den Gästen nur bedingt möglich. Dennoch konnte Borussia Dortmund die ersten beiden Möglichkeiten des Spiels verbuchen.

Zunächst umkurvte Thorgan Hazard Augsburgs Torhüter Tomáš Koubek, nur um den Ball dann doch nicht am Tschechen vorbeilegen zu können (4.). Wenig später dann kombinierte sich die Elf von Lucien Favre über Hazard und Jadon Sancho bis in den Augsburger Strafraum, dort konnte Marco Reus das Zuspiel des jungen Engländers allerdings nicht verwerten (8.).

Augsburg hingegen wirkte in den Zweikämpfen sehr präsent und alles andere als schüchtern gegenüber dem Favoriten. Ein Fernschuss von Kapitän Daniel Baier verfehlte das Tor von Roman Bürki nur knapp (11.).

Auch in der Folge hatte der BVB Probleme mit dem konsequenten Anlaufen der Mannschaft von Martin Schmidt, vor allem im Mittelfeld behielten die Hausherren mit starker Zweikampfführung meist die Oberhand und ließen den Champions-League-Teilnehmer kaum zur Entfaltung kommen. Als dann der Ball sogar im Tor von Roman Bürki lag, jubelte bereits die gesamte WWK-Arena, der Treffer von Ruben Vargas zählte allerdings nicht. Zuvor stand Vorbereiter Florian Niederlechner einen halben Meter im Abseits (21.).

Nach einer knappen halben Stunde fand Dortmund so langsam zu seiner Offensivkraft zurück. Zunächst scheiterte Sancho mit einem scharfen Schuss aus 15 Metern nur knapp (28.), ehe wenig später ehe Reus nach schöner Vorarbeit von Axel Witsel den Ball freistehend aus sieben Metern rechts vorbeisetzte (29.).

In diese kleine Druckphase des BVB hinein erzielte der FCA allerdings den Führungstreffer. Nach einem Fehlpass von Hazard war Vargas auf der linken Seite schneller als Łukasz Piszczek unterwegs und spielte vor dem Tor quer zu Niederlechner, der den Ball aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste (34.).

Dortmund war nun gefordert, ließ in seinen Offensivaktionen aber weiterhin Tempo und Risikofreude vermissen. Kurz vor der Halbzeit steckte Julian Brandt noch einmal durch zu Reus, dessen Ballannahme allerdings mangelhaft war. Augsburg konnte die Situation bereinigen (43.). Auf der anderen Seite zwang Philipp Max mit einem direkten Freistoß aus 27 Metern halblinker Position Bürki zu einer Parade (45.), ehe Schiedsrichter Manuel Gräfe die Mannschaften in die Kabinen bat.

Es folgte der Auftakt zu einem verrückten zweiten Durchgang. Gerade einmal 20 Sekunden waren gespielt, da landete eine verunglückte Kopfballabwehr von Manuel Akanji vor den Füßen von Marco Richter, der noch einige Schritte machte und dann aus 23 Metern halbrechter Position wuchtig ins linke Eck traf – Bürki konnte nur hinterherschauen (46.).

Dieses Mal ließ die Antwort der Dortmunder allerdings nicht lange auf sich warten. Nach Vorarbeit von Hazard setzte Brandt im Strafraum zu einer feinen Einzelaktion an, drehte sich um die eigene Achse und traf mit Hilfe des linken Pfostens aus elf Metern zum 1:2-Anschlusstreffer (51.).

Wer nun eine Aufholjagd der Borussia erwartet hatte, wurde nur kurz darauf herbe enttäuscht. Denn die Augsburger ließen sich von diesem Gegentreffer überhaupt nicht beeindrucken, stattdessen erhöhte die Schmidt-Elf auf 3:1. Dieses Mal schickte Vargas links im Strafraum Max auf die Reise, dessen Querpass bei Niederlechner landete. Wie bereits beim ersten Treffer schob der ehemalige Freiburger aus kurzer Distanz ein (55.).

Nun reagierte Favre und brachte den mit Spannung erwarteten Neuzugang Erling Braut Haaland. (56.). Gerade einmal drei Minuten war der junge Norweger auf dem Platz, da stellte er seine Qualitäten bereits unter Beweis. Von Sancho steil geschickt, ließ sich Haaland zehn Meter vor dem Tor nicht lange bitten und schob aus halblinker Position flach ins lange Eck (59.) - besser hätte es ein Hollywood-Drehbuchautor nicht schreiben können.

Oder doch? Denn der BVB hatte jetzt Blut geleckt. Nur kurz nach dem Anschlusstreffer erzielte Sancho nach einem langen Ball von Mats Hummels den 3:3-Ausgleichstreffer (61.).

Augsburg war nun von der Rolle, nur eine Minute später hatte Reus eine weitere Großchance, scheiterte aber freistehend vor Koubek mit einem überhasteten Abschluss (62.). Auch Hazard probierte es noch einmal aus der Distanz, seinen Schuss wehrte Koubek mit den Fäusten ab (65.).

Aber Dortmund blieb am Drücker. Wieder wurde Hazard auf die Reise geschickt, der im Strafraum Koubek umkurvte und dann uneigennützig auf Haaland ablegte. Der musste den Ball nur noch über die Linie drücken. Zunächst wurde der Treffer aufgrund einer vermeintlichen Abseitsposition nicht anerkannt, nach Einschreiten des VAR zählte das zweite Tor des Jokers dann aber doch (71.).

Doch damit nicht genug, denn Haaland machte noch in seinem ersten Spiel für den BVB den Dreierpack perfekt. Reus schickte den Norweger aus der eigenen Hälfte auf die Reise, der schüttelte Tin Jedvaj leichtfertig ab und traf aus 15 Metern an Koubek vorbei ins linke Eck (79.).

Damit war die Partie entschieden, die bis zur 55. Minute so starken Augsburger konnten dem Haaland-Schock nichts mehr entgegensetzen. Dortmund hingegen kontrollierte die Partie nun bis zum Schlusspfiff, ließ den Ball in den eigenen Reihen laufen und hielt den Gegner vom eigenen Tor fern.

Die Stimmen zum Spiel:

Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund): "Ja, das Märchen beginnt heute. Heute war ein guter Tag, ich bin glücklich. Ich habe in Dortmund gute Menschen um mich herum, fantastische Mitspieler und einen super Klub. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es wohl noch nicht ganz realisiert. Gerade bin ich sehr ruhig."

Marco Reus (Borussia Dortmund): "Haaland ist sehr ruhig, aber sehr ehrgeizig. Ich glaube, der letzte, der hier sein Debüt mit drei Toren gegeben hat, war Aubameyang. Wenn das so weitergeht von den Toren her, würde ich das gerne unterschreiben."

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): "Haaland ist gut angekommen. Er bewegt sich gut zwischen den Linien und gibt uns neue Möglichkeiten."

Florian Niederlechner (Borussia Dortmund): "Es fühlt sich absolut scheiße an. Ich fand, dass wir eigentlich die bessere Mannschaft waren. Nach dem 2:3 ging es dann so dahin."

Das fiel auf: Haaland, Haaland, Haaland

Dass Erling Braut Haaland als riesiges Talent gilt, war schon vor dem Spiel in Augsburg hinreichend bekannt. Dass er aber ein solches Traumdebüt abliefern würde, hätten dann aber wohl doch die wenigsten getippt. Mit seiner Einwechslung in der 56. Minute ging ein Ruck durch die gesamte Mannschaft der Borussia, plötzlich schienen auch seine Mitspieler wieder an den Sieg in diesem zuvor so unglücklichen Spiel zu glauben.

Allein durch seine Körpergrößte von 1,94 Meter strahlte Haaland im Strafraum eine enorme Präsenz aus. Die Frechheit, die er vor dem dritten Treffer bewies, indem er nicht zum neben ihm postierten Sancho abspielte, sondern auf seine eigenen Abschlussqualitäten vertraute, zeugt davon, dass dieser 19-jährige Norweger nicht nur dem BVB, sondern auch der ganzen Bundesliga in Zukunft viel Freude machen könnte.

Die Statistik: 183

Nur 183 Sekunden brauchte Erling Braut Haaland bis zu seinem ersten Treffer für Borussia Dortmund.

